Alla vigilia di Reggina-Castrumfavara, mister Bruno Trocini ha parlato dell’importanza della partita, delle condizioni degli infortunati e dell’appoggio fondamentale della curva amaranto. Contro una squadra in cerca di salvezza, servirà il massimo della concentrazione per continuare a inseguire il sogno promozione.



Domani sarà una battaglia da vincere a tutti i costi. La Reggina si gioca tutto contro il Castrumfavara, in una sfida che non ammette errori, con la promozione ancora possibile e un solo punto da recuperare al Siracusa. Mister Bruno Trocini, alla vigilia della gara, è stato chiaro: «Mi aspetto la partita che ormai fanno un po’ tutti quando arrivano al Granillo. Verranno con tanti stimoli, anche perché la loro classifica non rispecchia il reale valore della squadra: hanno subito tanto dal ritiro dell’Akragas. Noi però non abbiamo alternative alla vittoria. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma siamo concentratissimi».



La testa, insomma, è rivolta solo ai tre punti. Per riuscirci, Trocini potrà contare sul pieno recupero di Antonino Ragusa, uno degli uomini chiave della formazione amaranto: «Ragusa è recuperato al 100%, è già da diversi giorni in gruppo e sta bene. Capomaggio e Vesprini sono ancora da valutare, ma sono entrambi sulla via del recupero».



Con appena due giornate ancora da giocare, ogni dettaglio può fare la differenza. Mister Trocini non guarda troppo avanti, né si sbilancia sulla possibile giornata decisiva: «Sinceramente non saprei. L’unica certezza che abbiamo è che dobbiamo vincere sempre e andare avanti».



Non manca un appello accorato al popolo amaranto, alla vigilia dell’ultima gara casalinga della stagione regolare: «Spero che siano numerosi. Abbiamo la certezza della presenza della Curva, che ormai in casa e in trasferta è una costante e ci dà grande forza. Mi auguro che anche gli altri tifosi capiscano l’importanza della partita e vengano a sostenere la squadra che secondo me ha fatto un grande lavoro».