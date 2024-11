Per gli amaranto sarà un importante e prestigioso test in direzione Ascoli, i nerazzurri stanno rimettendo minuti nelle gambe dopo la sosta per il Mondiale

Vigilia di Reggina-Inter. L'amichevole del Granillo si giocherà domani, alle ore 18. Per gli amaranto sarà un importante e prestigioso test in direzione Ascoli, mentre i meneghini stanno rimettendo minuti nelle gambe dopo la maxi sosta per il Mondiale in Qatar. A Reggio, contro il fratello Pippo, Simone Inzaghi potrà contare di nuovo su Romelu Lukaku, che dovrebbe giocare almeno un tempo per mettere minuti importanti nelle gambe.

Faranno parte della spedizione anche Onana e De Vrij, mentre resteranno a Milano sia Handanovic che Dumfries: nessun problema per loro, ma semplice programmazione del lavoro. Ancora ai box Correa e D'Ambrosio, senza calcolare Lautaro e Brozovic in vancanza dopo il Mondiale.

La situazione in casa Reggina

Negli amaranto, invece, gli indizi che giungono dal Sant'Agata fanno presagire tanto spazio per chi ne ha avuto meno fin qui: da Ravaglia a Bouah, da Crisetig a Loiacono. Senza contare gli stessi Gori, Ricci e Cicerelli, pur spesso chiamati in causa nelle ultime settimane. Tornati a disposizione anche Fabbian e Pierozzi. L'occasione, per tutti questi calciatori, sarà di dimostrare e sottolineare sempre di più la propria importanza in questa ottima squadra.

Biglietti venduti

Circa 14mila gli spettatori che saranno al Granillo domani, con una prevendita che continua a essere attiva. L'arbitro sarà Francesco Cosso, fischietto reggino, coadiuvato dal concittadino Gaetano Massara e dal paolano Federico Longo.