La squadra amaranto alla vigilia della sfida valida per la settima giornata del girone I. Le parole del tecnico in conferenza stampa: «Ci stiamo allenando bene. Giuliodori è in dubbio»

Obiettivo tre punti per la Reggina di mister Pergolizzi, che domani - domenica 19 ottobre - affronta il Licata al Granillo. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due partite ed essere scivolati a -6 dalla vetta gli amaranto non possono più sbagliare. Queste le dichiarazioni del tecnico reggino alla vigilia del match:

Quali sono le condizioni generali del gruppo?

«Abbiamo ripreso gli allenamenti subito dopo la gara di mercoledì. Ci stiamo allenando in maniera ottima, per domenica rimane in dubbio Giuliodori che comunque ha ancora qualche problema fisico, abbiamo recuperato il capitano, ma non avremo Racine Ba fermato dal giudice sportivo. Il resto dei calciatori saranno tutti a disposizione».

C’è la possibilità di vedere una Reggina con il tridente già con il Licata?

«Credo che noi dobbiamo avere quella mentalità e per avere un tipo di mentalità ci vuole anche questo, probabilmente punteremo a giocare con i tre attaccanti già dalla gara di domenica».

Che compagine è il Licata?

«È una squadra che sa difendersi, che comunque ha delle individualità importanti soprattutto a livello di ripartenza. È una squadra molto tecnica che gioca un buon calcio, però noi siamo la Reggina, giochiamo davanti al nostro splendido pubblico e dobbiamo fare risultato cercando di tornare a conquistare l’intera posta in palio. Dobbiamo tornare a correre, l’obiettivo è quello di raggiungere le prime della classe, per noi è fondamentale riprendere a spingere».