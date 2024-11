Reggina-Parma sarà il match clou della domenica di Serie B. Attesissima la sfida del Granillo, che sarà popolata da oltre 8mila spettatori, con il record di Lecce-Monza (8442, attuale partita cadetta con più pubblico allo stadio) pronto a sgretolarsi. Sarà Luca Zufferli di Udine ad arbitrare la partita, visibile anche in TV e in streaming su Sky, Now, DAZN ed Helbiz Live.

Qui amaranto

Aglietti ancora senza Alessandro Micai: il portiere amaranto deve scontare la seconda delle due giornate (erano tre, in settimana sono state ridotte) di squalifica ricevute post Pisa. In porta conferma per Turati, così come viaggia verso la titolarità anche Jeremy Menez. Dopo la panchina causa jet-lag, tornerà dal primo minuto anche Rigoberto Rivas, si rinnova il ballottaggio fra Lakicevic e Loiacono. Fuori Adjapong e Regini.

Probabile formazione

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Hetemaj; Rivas, Menez, Ricci; Galabinov. Allenatore: Alfredo Aglietti.

IndisponibilI: Adjapong, Regini. Squalificati: Micai (1).. Ballottaggi: Loiacono-Lakicevic 55-45, Hetemaj-Bianchi 60-40, Ricci-Bellomo 60-40, Menez-Cortinovis 70-30.

Qui gialloblù

La novità è rappresentata dal rientro di Vazquez dopo il turno di squalifica. L’italo-argentino tornerà nel suo ruolo di centrocampista-trequartista, al suo fianco ci sarà Juric. Difesa e centrocampo non dovrebbero subire alcuna variazione rispetto alla gara contro il Monza, con Osorio-Cobbaut confermata coppia di centrali difensivi. Il dilemma è in avanti, perché il rientro di Vazquez obbligherà il tecnico a tenere inizialmente in panchina uno tra Brunetta, Man e Mihaila. La scelta potrebbe ricadere sul secondo. Fuori Sohm, Dierckx, Valenti.

Probabile formazione

Parma (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Schiattarella; Mihaila, Juric, Vazquez, Brunetta; Tutino. Allenatore: Maresca

Indisponibili: Sohm, Dierckx, Valenti. Ballottaggi: Mihaila-Man 55-45.