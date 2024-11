Gli amaranto vogliono dimenticare il ko di Parma: la sfida del Granillo contro i biancorossi ultimi in classifica è, però, ostacolo da non sottovalutare

Obiettivo riscatto. La Reggina riceve al Granillo il Perugia di Fabrizio Castori nella decima giornata del campionato di Serie B. Gli amaranto vogliono dimenticare il ko di Parma: la sfida del Granillo contro i biancorossi ultimi in classifica è, però, ostacolo da non sottovalutare. Arbitra Meraviglia di Pistoia, kick-off ore 14, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Reggina

Niente Santander per Inzaghi, che ha annunciato possibili cambi di formazione in conferenza stampa. Ravaglia insidia Colombi, Camporese potrebbe far rifiatare un Gagliolo non al top. Majer unico certo del posto in mediana.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Hernani, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas.

Indisponibili: Santander

Ballottaggi: Crisetig-Hernani-Fabbian 35-35-30 per due maglie, Canotto-Ricci 60-40, Colombi-Ravaglia 70-30

Qui Perugia

Fabrizio Castori ha suonato la carica lasciando intendere che d’ora in avanti solo chi ha voglia di lottare per il Perugia, e di seguirlo nella sua filosofia, avrà spazio. Ed allora facile prevedere che si tornerà alla difesa a tre. Con Sgarbi sulla via del recupero ma non ancora pronto, in difesa dovrebbero giocare Curado, Vulikic e Dell’Orco. Quindi in mediana Casasola, Bartolomei, Vulic, Kouan e Paz. In attacco Di Carmine e Strizzolo.

Probabile formazione (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Luperini, Paz; Strizzolo, Di Carmine.

Indisponibili: Furlan, Beghetto, Matos

Ballottaggi: Paz-Lisi 60-40