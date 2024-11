Alla vigilia del primo impegno ufficiale della stagione, che vedrà la Reggina di scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria, mister Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di Coppa Italia.

Le sue parole

«Siamo reduci dal triangolare di Salerno, dove abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con squadre di livello e misurare il nostro stato di forma. – dichiara il tecnico amaranto – Ho ricevuto buone risposte dai ragazzi e non era affatto scontato, considerate le poche settimane di lavoro nelle gambe. Quello di domani sarà il secondo test impegnativo che andremo ad affrontare lungo il nostro percorso pre-campionato. – prosegue Inzaghi - La Sampdoria è una squadra ben attrezzata, lo stadio Marassi è uno degli stadi più suggestivi d’Italia: ci sono tutti gli ingredienti per approcciare la gara nel migliore dei modi. I ragazzi si stanno allenando duramente. – conclude - La partita di domani può farci acquisire ulteriori certezze in vista dell'esordio in campionato. Questa squadra darà filo da torcere a tutti».

I convocati

Nell'occasione mancheranno diversi elementi: Obi, infortunato, ma anche Montalto e Federico Santander, appena arrivato. Out anche Di Stefano, il cui cartellino è proprio di proprietà dei blucerchiati. Non partiranno anche quei giocatori in lista di sbarco: Aya, sempre più vicino all'Avellino, Faty, Laribi, Gavioli ed Ejjaki.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Camporese, Cionek, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Situm.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas.