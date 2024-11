Ritrovo nel primo pomeriggio allo Stadio San Vito Gigi Marulla per un nuovo allenamento in preparazione del decimo turno di Campionato che vedrà il Cosenza affrontare la Sampdoria domenica 22 ottobre alle ore 16.15 al “Luigi Ferraris”. Il gruppo si è spostato sui campi del Centro Sportivo Real Cosenza dove ha effettuato il riscaldamento tecnico, per poi proseguire il lavoro con alcuni esercizi sulla fase di non possesso, sulla costruzione e sulle palle inattive. Domani mattina la seduta di rifinitura che sarà preceduta dalla conferenza stampa del tecnico Fabio Caserta (ore 9:30 circa). Al termine della seduta il pranzo e la partenza per Genova.

In casa doriana, mister Pirlo si lecca le ferite e studia la miglior soluzione possibile per sfidare i rossoblù. Ma l’ex centrocampista, che contro i lupi si gioca la panchina, deve fare i conti con tante assenze per infortunio soprattutto in difesa.

Anche Stojanovic ko

L’ultima delle brutte notizie per la Sampdoria è l’infortunio in nazionale del terzino Stojanovic, impegnato con la Serbia nella scorsa settimana. Il risentimento muscolare subìto dall’ex Empoli, lo costringerà a saltare la partita contro il Cosenza. La sua assenza si somma a quelle di Murru, out anch’egli per una ventina di giorni, e Ferrari, che ormai più di un mese fa si è rotto i legamenti del ginocchio e ne avrà per tutta questa stagione.