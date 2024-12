Il Cosenza si prepara a sfidare la capolista Sassuolo nella ventesima giornata del campionato di Serie B, prima del girone di ritorno. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 15.00 al "Città del Tricolore – Mapei Stadium" di Reggio Emilia, dove i rossoblù tenteranno di fermare la corsa dei neroverdi. La squadra di mister Alvini dovrà fare i conti con l’assensa di Caporale fuori per squalifica, dopo il rosso rimediato nel derby. Una buona notizia arriva però dal rientro di Aldo Florenzi, che tornerà disponibile dopo aver scontato la sua sanzione disciplinare.

Il Cosenza dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2. Tra i pali, la sicurezza sarà ancora una volta rappresentata da Micai. In retroguardia, Venturi sarà confermato al centro del terzetto difensivo. Sul centrosinistra dovrebbe rientrare Dalle Mura, che tornerà titolare dopo essere rimasto in panchina nel derby. Sul centrodestra, spazio a Sgarbi, che sembra pronto a giocare la terza gara consecutiva da titolare dopo il lungo stop. In alternativa, mister Alvini potrebbe optare per Hristov, che sembra in vantaggio su Martino, ancora alle prese con problemi fisici.

In mezzo al campo, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Charlys e Kouan, incaricati di garantire dinamismo e copertura. Sugli esterni, è quasi certa la presenza di Ricciardi a destra, mentre sulla fascia sinistra si apre il ballottaggio tra Ricci e Ciervo. Quest'ultimo, eroe del recente derby e giocatore di proprietà proprio del Sassuolo, potrebbe anche essere avanzato nel tridente offensivo, lasciando spazio a Ricci nel ruolo di esterno.

Sulla trequarti, il rientrante Florenzi sarà chiamato a dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva, agendo a supporto delle due punte. In attacco Mazzocchi. Al suo fianco sperano in tanti. Da Ciervo, come detto, agli stessi Rizzo Pinna, Fumagalli e Strizzolo.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Ghion, Boloca; Pierini, Moro, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Charlys, Kouan, Ciervo; Florenzi, Mazzocchi, Fumagalli. Allenatore: Massimiliano Alvini