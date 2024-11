Nella conferenza in vista della partita che si disputerà a Potenza l’allenatore rossoblù si dice soddisfatto della campagna acquisti con i botti ma esclude che Rispoli, Zanellato e D’Angelo possano essere impiegati se non in corsa

«Lo dissi anche quando vennero a Crotone con un solo punto ed ultimi, il Sorrento è una squadra ben allenata e di livello, figurarsi ora che sono in fiducia anche grazie alla vittoria ad Avellino nello scorso turno». Esordisce così Lamberto Zauli nella conferenza prima della sfida ai costieri che giocano le gare interne, da tempo, al Viviani di Potenza.

Match della 24esima giornata del girone C della Lega Pro che si giocherà domani alle 16.15 davvero complicato se si considerano le 5 vittorie senza sconfitte nelle ultime sei che hanno portato la squadra di mister Maiuri in piena zona play off a 35 punti. Ovvio che le dichiarazioni hanno riguardato anche il mercato chiuso con i botti proprio ieri: «I due direttori hanno portato energie importanti con gli innesti di qualità ed esperienza come Zanellato, Rispoli, D’Angelo, Comi e Battistini, ma anche giovani come Kostadinov che ci permetteranno di avere scelte e competizione interna positiva».

Così come però è categorico sul possibile utilizzo degli ultimissimi che si aggregheranno solo nel ritiro di Potenza questa sera, è invece più che probabile la maglia da titolare per Battistini che assieme a Comi almeno si è allenato da ieri con la nuova squadra: «Gigliotti, Papini e Leo sono ancora indisponibili, Vinicius invece, questa settimana si è allenato e rientrerà al suo posto; ma chiunque potrà dare il suo contributo dovrà farlo anche per dimostrare che il secondo tempo a Cerignola è solo stato un brutto, ancora sanguinante, episodio».

L’allenatore esclude che si possa parlare di mancanza di continuità o incapacità di gestione mentale dopo che il pareggio interno contro la Virtus Francavilla e la brutta sconfitta in casa dell’Audace hanno di fatti ridimensionato la classifica: «Ai ragazzi ho detto che ci mancano 15 giornate che, dopo ottobre ed un inizio stagione non all’altezza, abbiamo dimostrato di essere in grado di saper imprimere ritmi adeguati e costanti per squadre, come la nostra, che ambiscono a primissime posizioni, visto che da allora abbiamo perso solo due volte».