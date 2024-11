Nuova trasferta per il Cosenza in terra ligure dopo quella di domenica contro la Sampdoria. Gli uomini di Caserta cercano il riscatto in casa dello Spezia che, per la prima volta in stagione, giocherà al cospetto dei suoi supporter. Quelli dei Lupi, invece, potranno assistere al match soltanto se in possesso della Tessera del Tifoso. Il provvedimento, contestato dal club, ha fatto storcere il naso a quanti, per scelta ideologica, hanno deciso di non dotarsi dello strumento di fidelizzazione alla società.

Nella consueta conferenza stampa del venerdì mattina, Fabio Caserta spiega che vorrebbe ripartire dal secondo tempo del Ferraris, magari riproponendo l’atteggiamento propositivo per tutti i 90 minuti. «A Genova non è stata fatta una gara così brutta come è stata descritta, ma domani sarà una partita diversa sebbene altrettanto difficile. Dovremo sfruttare le occasioni da gol che creeremo e concedere poco ai padroni di casa. I bianconeri - dice - hanno ottime individualità e sono bravi nell’uno contro uno: l’ho fatto notare alla mia squadra. Inoltre provengono dall’ottima prestazione di Palermo dove vincevano 2-1 fino all’ultimo secondo e si esibiranno dinanzi ai loro sostenitori».

Caserta: «Produciamo tante palle gol»

Il discorso scivola sulla formazione. «Sto facendo delle valutazioni su Canotto – ammette Caserta -. Lo conosco bene, sta crescendo molto. Lui fa della condizione fisica la sua arma migliore e quando la sua non è ottimale perde qualcosa in fase di non possesso. Deciderò domani. Forte? Ha avuto due palle gol limpide, ma è stato bravo il portiere Stankovic. Un’altra l’ha avuta Tutino ed anche lui è stato veramente sfortunato a cogliere il quinto legno. La mia compagine produce tanto, dobbiamo concretizzare di più».

Chiusura dedicata ai convocati. Lo spogliatoio gode di ottima salute, tanto che Fabio Caserta potrà fare affidamento sull’intero organico a disposizione meno due giovani pedine. «Stanno tutti bene – conclude il tecnico in conferenza stampa -. Non ci saranno soltanto Cimino, che ha ancora qualche fastidio alla caviglia, e La Vardera che rientrerà in gruppo la prossima settimana».