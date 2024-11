Il divario tecnico tra le due squadre è enorme, ma le aquile della Piana andranno in Sicilia in cerca di conferme al proprio gioco

Settimana di allenamenti intensi per la Gioiese, in cui i ragazzi si sono prodigati con impegno per assimilare le nozioni tattiche di mister Alessandro Caridi. Il gruppo, composto da tanti volti nuovi, si allena da poco tempo sotto le direttive del tecnico, il quale è ritornato a sedersi in panchina dopo un paio di mesi. Certo, la squadra che aveva allora era composta da elementi di uno spessore diverso rispetto all'organico attuale, però mister Caridi nelle sue esternazioni ha fatto intendere che crede nel miracolo playout, e quindi si sta adoperando alacremente insieme ai suoi uomini per tentare di conquistarsi la chance di giocarsi la permanenza in categoria.

Domenica, per la diciottesima giornata del campionato di Serie D, i pianigiani sono attesi da una trasferta proibitiva contro la capolista Trapani allo stadio provinciale "G. Basciano". Il divario tecnico è enorme, così come gli obiettivi dei due Club. Il Trapani proviene dalla vittoria per 2-1 in casa del Licata, la Gioiese, invece, dal 4-1 subito dal Ragusa tra le mura amiche.

In ogni caso, le aquile della Piana andranno in Sicilia in cerca di conferme al proprio gioco, per fare un ulteriore esperienza, per oliare meccanismi e affiatamento tra i calciatori. Tutti fattori che potrebbero essere molto importanti nel turno infrasettimanale della settimana prossima, che, prima della sosta natalizia, vedrà, appunto, la squadra della Piana affrontare in casa il Castrovillari, diretto concorrente in zona salvezza. L'entourage Viola, con il calciomercato aperto, sta cercando di arricchire l'organico con atleti del comprensorio, utili alla causa, da mettere subito a disposizione dell'allenatore.