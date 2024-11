In vista della super sfida di domenica il capitano dei giallorossi non nasconde il desiderio di voler regalare una grande gioia ai tifosi sambiasini: «Da inizio stagione sono sempre stati presenti»

Domenica 11 marzo, andrà in scena la partita più attesa per i lametini, il derby tra Vigor Lamezia e Sambiase. Giallorossi protagonisti indiscussi del massimo campionato regionale continuano a macinare punti e proprio domenica, in caso di vittoria, potrebbero "chiudere" il campionato portandosi a ben nove lunghezze dalla Vigor Lamezia.

Una Vigor Lamezia che continua a inseguire a sei punti di distanza e continua a macinare punti e vittorie. La squadra della gara di andata, in evidente difficoltà, è oramai un ricordo.

A poche ore da quella che non è una semplice partita ma la partita che potrebbe decidere le sorti del massimo campionato regionale, è intervenuto ai nostri microfoni Antonio Crucciti, capitano del Sambiase.

La prima domanda che gli rivolgiamo è sull’importanza della sfida, ecco le sue parole: «Sarà una partita molto sentita e particolare - ci dice -. Questo derby arriva in un momento in cui diventa la partita dell’anno, di una stagione intera. Per quanto ci riguarda cercheremo di fare nostro il derby perché ci permetterebbe di aggiungere un altro tassello importantissimo verso la Serie D. Faremo di tutto per cercare di vincere e portare a casa i 3 punti».

Quando gli chiediamo di che squadra si aspetta di affrontare, esordisce: «La Vigor Lamezia è una squadra molto in forma che è reduce da un filotto di risultati utili, quindi per loro è un momento molto positivo. Sono risusciti ad accorciare le distanze dal girone di andata e domenica faranno di tutto per riaprire il campionato con una loro vittoria per cui ci aspettiamo una squadra molto offensiva».

Capitan Crucitti non nasconde il desiderio di voler regalare una grande gioia ai tifosi giallorossi: «Dal canto nostro, stiamo preparando benissimo la partita – prosegue il capitano giallorosso – è una gara che va giocata con la massima determinazione e cattiveria agonistica perché la posta in palio è altissima. Vogliamo regalare una gioia a noi e ai nostri tifosi che non mollano mai, da inizio stagione sono sempre stati presenti e ci sono stati sempre vicini. Mi auguro che sia una grande giornata di sport, sia in campo che fuori».

Infine, parole di stima per il capitano avversario, Marco Foderaro: «Con Marco abbiamo giocato insieme a Ragusa, in Serie D - dice Crucitti -, lo stimo tantissimo sia come calciatore che come persona, la sua la sua carriera parla. È una persona squisita e un ottimo calciatore, con personalità e qualità, è da ammirare perché è sempre sul pezzo e non molla mai, è un esempio per tutti. La prima volta che abbiamo giocato contro è stata nella gara di andata, e anche questa volta ci sarà il massimo rispetto e la massima lealtà».