Callipo Vibo in campo stasera per gara 4 della finalissima play off che mette sul piatto la promozione in SuperLega. I giallorossi si giocano il secondo match ball

Archiviato lo stop subito in Gara 3, Vibo Valentia è pronta a rimettersi in gioco per il secondo match ball a disposizione. A distanza di sette giorni la squadra di coach Mastrangelo torna, in terra ciociara pronta a dare battaglia all' agguerrita Sora che nella partita di domenica ha rinviato la festa promozione a tinte giallorosse riaprendo clamorosamente la serie della finale play off che mette un posto in SuperLega.



Gruppo già a lavoro per la seduta di rifinitura. Si tratta della partita numero 453 per i Tonni giallorossi che andranno a caccia della 231 vittoria, quella che potrebbe regalare il salto di categoria.



Dall'altra parte della rete, una Sora in splendida forma dopo la prestazione al PalaValentia che cercherà di ripetere davanti ai propri spettatori. Con un morale alle stelle, i ragazzi di coach Colucci daranno nuovamente filo da torcere all' eterna rivale di stagione, tentando magari di fare il secondo sgambetto consecutivo che porterebbe così a Gara 5.



Con quella di stasera sale a quota nove il numero di precedenti tra le due compagini. Per i laziali, dopo il successo di Gara 3, diventano 5 le vittorie contro le quattro della Tonno Callipo.



Fischio d'inizio alle 20:30 in un PalaGlobo gremito.