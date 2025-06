In evidenza anche un'altra giovane vibonese, Miriam Artusa, che ha ottenuto risultati rilevanti nei 200 dorso, nei 400 libero e nei 200 misti. Altra dimostrazione di forza per il Penta Vibo, che si conferma fiore all’occhiello nella formazione di giovani nuotatori e nuotatrici

Vibo Valentia si conferma una città viva a livello sportivo, abbracciando ogni settore di esso. Stavolta, a rendersi protagonista, è la Penta Vibo Nuoto che si è imposta al XXVII Trofeo delle Regioni Esordienti A, tenutosi a Scanzano Ionico il 28 e 29 giugno. Una competizione di assoluto spessore sia per la competitività che per gli atleti partecipanti, e dunque il successo vibonese assume una maggiore rilevanza non solo materiale ma soprattutto sportiva.

Una competizione di alto livello, come accennato, dal momento che raggruppa i migliori dieci atleti per ogni regione partecipante, quindi ogni anno accoglie le cosiddette nuove leve di questo sport. Presente insieme alle altre regioni c'era la Calabria rappresentata da due giovani promesse del nuoto, peraltro entrambe di origine vibonese: Giulia Ragozzino e Miriam Artusa.

Successo per Ragozzino, conferme per Artusa

Grande prestazione dunque per entrambe che si sono affermate anche a livello nazionale. Innanzitutto Giulia Ragozzino si impone, per il secondo anno di fila, come campionessa nazionale di categoria nei 200 stile farfalla, dominando la gara per tutto l'arco dei 200 metri e chiudendo con un tempo di 2:32.68. Un trofeo conquistato e uno sfiorato, già perché la stessa Rogozzino si piazza terza, e dunque prendendosi un posto d'onore nel podio, nei 100 metri stile farfalla con un tempo di 1:09.16.

Come accennato, in chiara evidenza anche Miriam Artusa che ha sgomitato fino all'ultimo per i primi posti e ottenendo comunque risultati rilevanti sia nei 200 stile dorso che nei 400 stile libero, senza dimenticare i 200 misti.

Penta Vibo, altra soddisfazione

Insomma, due giovani atlete da formare e tenersi strette per il territorio vibonese che dimostra di saper plasmare talenti, grazie anche alla competenza di chi li guida. In tal senso il Penta Vibo certifica tutta la sua qualità e organizzazione soprattutto per quel che riguarda il settore giovanile, regalando trofei e vittorie ai suoi tesserati come successo, in questo caso, a Giulia Ragozzino e ulteriori consapevolezze come successo a Miriam Artusa poiché entrambe hanno saputo tenere testa ai migliroi giovani d'Italia nella loro categoria.