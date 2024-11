Dopo il rinvio contro il Foggia, la Lega rinvia anche la partita che la formazione calabrese avrebbe dovuto giocare in casa della Casertana

Com’era prevedibile, ancora un rinvio per la Vibonese: dopo la gara contro il Foggia, che era in programma domenica scorsa al “Razza” di Vibo, rinviata anche la partita valevole per la decima giornata del campionato di Lega Pro, contro la Casertana.



I 20 casi di positività nel gruppo squadra stanno costringendo la formazione rossoblù allo stop forzato e dunque poco fa la decisione della Lega di rinviare la partita contro i campani in programma allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta il prossimo 11 Novembre.



A questo punto saranno quattro le gare che la Vibonese dovrà recuperare. La squadra del Presidente Pippo Caffo, anch’esso positivo al covid-19, ha finora disputato sei incontri (l’ultimo contro la Viterbese) conquistando 9 punti. Al ritorno in campo la squadra di mister Galfano sarà impegnata in un vero proprio tour de force.