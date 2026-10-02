Frenesia messa da parte e tanta consapevolezza: è questa la ricetta che sta guidando la Vibonese in un avvio di stagione decisamente esaltante nel girone I di Serie D. Con dieci punti conquistati nelle prime cinque uscite e il terzo posto in graduatoria, la formazione allenata da mister Sasà Marra si sta imponendo come una delle realtà più solide e divertenti del torneo, supportata anche dall'ottimo test nell'amichevole disputata contro il Catanzaro.

A tracciare il bilancio di questo primo scorcio di campionato è il presidente rossoblù Rino Putrino, entusiasta per l'atteggiamento mostrato finora dalla squadra: «La cosa bella della Vibonese è che si diverte e fa divertire il pubblico, si nota il collettivo e non il singolo. Posso dire con fermezza che questa squadra potrebbe davvero non aver paura di nessuno. Domenica dovremo mettere un altro tassello a un mosaico che, ne sono certo, diventerà un'opera d'arte a prescindere da come finirà la stagione».

L'appello ai tifosi: «Voglio il pubblico delle grandi occasioni»

Alle porte c'è ora la sesta giornata di campionato, che vedrà la Vibonese tornare tra le mura amiche dello stadio "Luigi Razza" per affrontare il primo derby stagionale contro la neopromossa Praiatortora. Una sfida sentita e importante per proseguire la striscia positiva, per la quale il patron rossoblù chiama a raccolta l'intera città: «Questo sarà il primo derby della stagione e, come sempre, ci aspettiamo il solito calore del nostro pubblico», dichiara Putrino con trasporto. «Mi auguro di vedere una tribuna piena, vorrei vedere le famiglie al seguito e un pubblico delle grandi occasioni».

Un calendario di ferro: «Ci manca qualche punto»

L'ottimo bottino di dieci punti assume un valore ancora maggiore se si analizza il livello degli avversari incrociati finora, tra cui corazzate del calibro di Trapani, Siracusa, Igea Virtus, Athletic Palermo e Nissa. Un percorso insidioso che vedrà il suo culmine, dopo il derby di domenica, nel big match esterno al "Granillo" contro la Reggina.

Nonostante la soddisfazione, il presidente Putrino ritiene che la classifica potesse essere ancora più generosa, guardando con ambizione al futuro immediato: «Inizio col dire che alla Vibonese mancano anche dei punti. Si sa che il campo prende e il campo restituisce nel corso della stagione, ma manca qualche punto. Ben vengano i dieci punti conquistati finora, anche perché abbiamo affrontato corazzate e, anzi, vorrei ringraziare Nissa e Igea Virtus per l'accoglienza che ci hanno riservato. Il nostro campionato inizierà dopo la gara contro la Reggina».