Il presidente Caffo aveva già scelto ma si è dovuto attendere qualche giorno per confermare il tutto. Attesa in breve tempo la presentazione alla stampa

Mancava solamente l'ufficialità, adesso c'è anche quella. Come anticipato qualche giorno fa, Michele Facciolo ed Ettore Meli sono rispettivamente il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo del club rossoblù. Per Facciolo, innanzitutto, si tratta di un gradito ritorno a Vibo Valentia, avendo guidato la prima squadra rossoblù al fianco di Giocomo Modica per due stagioni e la formazione Primavera per un anno. Nel prosieguo della sua carriera vanta la guida di piazze importanti come Messina e Cava dei Tirreni.

