Venti anni fa gioivano insieme alla prima squadra per la conquista della Supercoppa Calabria. Oggi lavorano per riportare a Vibo il professionismo. Nel frattempo arriva il transfer di Arario

Il calcio è una passione. Se legato a due soli colori diventa amore. Se quell’amore resta vivo in un angolo di cuore, in attesa del momento giusto per poter “esplodere”, allora è destino. Quello che lega la Vibonese a Simone Lo Schiavo e Alfonso De Rito. Direttore sportivo rossoblu il primo, segretario il secondo. Venti anni fa insieme festeggiavano la vittoria della Supercoppa Calabria dopo aver battuto il San Calogero e il Sambiase in un triangolare disputato allo stadio Luigi Razza.

Una fotografia riporta il calendario indietro nel tempo. Stagione 1997/1998. Era la Vibonese di Jacoboni, che l’anno prima aveva vinto il campionato di Promozione e la coppa di categoria, e in quella stagione conquistò vinse il campionato di Eccellenza conquistando il massimo torneo dilettanti dopo una lunga battaglia con il Siderno. Era la Vibonese di Simone Lo Schiavo e Alfonso De Rito. Ieri due ragazzini del settore giovanile che gioivano per i traguardi dei loro idoli. Oggi due punti fermi della società di Caffo e Beccaria, con in testa un obiettivo, la conquista della Serie C, che potrebbe farli ritornare a sorridere come venti anni fa.

Verso il derby con la Cittanovese

E’ arrivato il transfer di Alan Arario, per cui il neo acquisto rossoblù sarà tra i disponibili per la gara di domenica che la Vibonese disputerà a Cittanova alle ore 15:00.