La società rossoblu ha affidato la squadra all’ex allenatore della Reggina. Primo allenatore nella mattinata

Salvatore Campilongo è ormai solo un ricordo. L’allenatore napoletano è tornato a casa sua. A Vibo si attendeva solo il nome del suo sostituto. Dopo aver vagliato diversi profili la società rossoblu ha deciso: a completare la stagione sulla panchina della Vibonese sarà Nevio Orlandi. Superata la concorrenza dei vari Franceschini, Ferraro ed altri. A Vibo arriva un allenatore di categoria superiore. Quella che a fine campionato il club guidato da patron Caffo ed il direttore generale Beccaria vorrebbe conquistare sul campo. Domani primo allenamento con la squadra. Poi presentazione ufficiale. Domenica c’è il derby contro la Pamese. Il primo banco di prova per Nevio Orlandi e la sua Vibonese

La carriera di Nevio Orlandi

Arriva alla Reggina nel 1988 lavorando nel settore giovanile fino al 1993-1994 e facendo l'allenatore in seconda di Nevio Scala nella stagione di serie B 1988-1989. Dal campionato 1994-1995 al campionato 1995-1996 guiderà la squadra primavera. Nel 1996 gli viene assegnata la panchina della prima squadra del Potenza Calcio militante in Serie S, con la quale ottiene un quarto posto. L'anno successivo si accorda con il Toma Maglie sempre in serie D dove terminerà il campionato all'11º posto.

La stagione successiva farà ritorno alla Reggina dove dal 1998 al 2001 sarà il vice prima di Elio Gustinetti poi di Bruno Bolchi (ottenendo la prima storica promozione in A della squadra amaranto) e successivamente di Franco Colomba in serie A.

Nel 2000-2001 ottiene una panchina in massima serie come sostituto di Franco Colomba in Reggina-Roma 0-0. Dal 2001 al 2002-2003 tornerà ad allenare la Reggina primavera.

Nella stagione 2003-2004 è allenatore del Vittoria in Serie C2, ottenendo inaspettatamente la prima storica ed ancora unica promozione in C1. Viene confermato sulla panchina del club siciliano anche per la stagione successiva, ma viene esonerato dopo tre giornate. Andrà al Tivoli in serie d nella stagione 2004 e terminerà al 12º posto.

Farà ritorno ancora alla Reggina dove nella stagione 2005-2006 gli verrà assegnata la panchina dei giovanissimi allenando tra gli altri Nicolas Viola; Per la stagione 2006-2007 è allenatore della formazione Primavera della Reggina di Nicolas Viola e Daniel Beichler. La stagione successiva inizierà come osservatore della squadra amaranto portando a reggio nel gennaio 2007 il calciatore da lui visionato più volte in Uruguay Cristhian Stuani, ma il 3 marzo 2008 viene sorprendentemente chiamato ad allenare la prima squadra dopo l'esonero di Renzo Ulivieri.

L’esordio in Serie A

Esordisce in massima serie l'8 marzo 2008 a San Siro contro l'Inter, proprio la vigilia del Centenario della squadra milanese, in uno stadio fervente di festeggiamenti. La Reggina perde 2-0, ma la prestazione offerta lascia ben sperare. L'esordio al Granillo è invece di quelli scoppiettanti: 16 marzo 2008, Reggina-Siena 4-0. Orlandi riesce a far sperare nuovamente i tifosi reggini in una possibile salvezza ma soprattutto entra nella storia del club calabrese: è la prima volta che la Reggina vince un match con quattro gol di scarto in serie A. L'11 maggio 2008 riesce l'impresa di centrare l'ennesima insperata salvezza della squadra amaranto, con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato, battendo l'Empoli in casa per 2-0.

Viene confermato anche per la stagione 2008-2009, ma, dopo 16 giornate e soli 12 punti in classifica, viene esonerato il 16 dicembre 2008 e sostituito da Giuseppe Pillon. Il 25 gennaio 2009 viene richiamato alla guida della squadra amaranto, ma non viene riconfermato a fine stagione dopo la retrocessione in Serie B.



Il 4 marzo 2013 viene chiamato alla guida del Barletta, dopo l'esonero di Raffaele Novelli. Conclude il campionato in quattordicesima posizione e vince i play-out contro l'Andria ottenendo così la salvezza. Viene così confermato anche per la stagione seguente, assieme al preparatore atletico Luigi Mondilla. Il 4 aprile 2014, viene sollevato dall'incarico dopo la sconfitta casalinga per 6 a 1 rimediata contro il Benevento, assieme al preparatore atletico Luigi Mondilla e al direttore generale e sportivo Gabriele Martino.L'11 febbraio 2016 viene nominato nuovo allenatore del Grosseto, in Serie D. Terminerà il campionato al secondo posto. Il primo luglio seguente viene ufficializzato come nuovo tecnico del Chieti. Esperienza che si interrompe nel gennaio successivo con l’esclusione della squadra dal campionato.

Ecco il comunicato ufficiale della società:

La U.S. Vibonese comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Nevio Orlandi. Nel porgere il benvenuto al nuovo tecnico la società comunica che il signor Orlandi domani mattina dirigerà la seduta di rifinitura e subito dopo (intorno alle ore 12) verrà presentato agli organi di informazione nella sala stampa dello stadio Luigi Razza.