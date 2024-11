La società di via Piazza D’armi è al lavoro per definire tutto l’incartamento necessario alla richiesta. Le sensazioni sono positive ed i criteri aiutano il club rossoblu

VIBO VALENTIA - La Vibonese è in corsa per un posto in serie D. Il club rossoblu sta lavorando sotto traccia, in silenzio, per preparare tutto l’incartamento necessario alla richiesta di ripescaggio. Tra i club che proveranno a cancellare d’ufficio la retrocessione in Eccellenza, ci sarà quindi anche la società del presidente Caffo. Questa è una certezza. Le sensazioni sono positive. I criteri, anche se complessi e sempre ingarbugliati, pendono dalla parte del club di via "Piazza D’armi".

Graduatoria. In una ipotetica graduatoria, la Vibonese sarebbe tra le primissime posizioni. Seconda o al massimo terza stando alle disposizioni federali. Due le liste che verranno a crearsi in caso di organico ridimensionato nei vari gironi del massimo torneo dilettanti. Una, composta dalle squadre retrocesse dalla serie D e un'altra, composta dalle squadre perdenti le gare di spareggio-promozione di Eccellenza. I posti verranno assegnati secondo il metodo dell’alternanza. Quest’anno si partirà pescando da quella graduatoria formata dalle squadre, come la Vibonese retrocesse dalla serie D perché l'anno scorso toccò a quella formata dalle squadre di Eccellenza.