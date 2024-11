Dopo l'esclusione dai play off di serie D quante possibilità hanno adesso le due calabresi di rientrare nell'ex serie C? La lotta è complicata ma le occasioni non mancano. Vi spieghiamo il perchè.

La fase post season ha confermato lo spettacolo. Tanto in Lega Pro quanto in serie D. Ora non resta che attendere la definizione finale delle promosse e delle retrocesse per capire da dove si ripartirà. Poi spazio all’ennesima estate pre-campionato. Speriamo meno rovente dell’ultima. Riflettori puntati sui posti vacanti in quella che dal prossimo anno tornerà a chiamarsi serie C.

Il format della terza serie nazionale tornerà a 60 squadre. Sei formazioni, quindi avranno di fatto garantito il passaggio dalla D alla C. Quattro verranno ripescate nel gruppo delle retrocesse di Lega Pro, due tra le nove vincenti i play off del massimo torneo dilettanti.

Non è escluso, tuttavia, che i posti vacanti possano essere molti di più. Il motivo? La solita situazione economica instabile.

In caso di fallimento di qualche club, i cancelli della terza serie potrebbero spalancarsi anche per quelle società, come Reggio Calabria e Vibonese, già escluse dai play off di Serie D.

Ma questo è un altro capitolo.