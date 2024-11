Resta da capire se Pippo Caffo resterà o meno alla guida del club rossoblù. Nel frattempo il presidente della lega nazionale dilettanti Tavecchio tace sul "caso" Torrecuso-Rende.

Regna il silenzio più assoluto attorno alla Vibonese. La retrocessione in Eccellenza brucia ancora. Le intenzioni dei massimi dirigenti rossoblu è quella di andare avanti. C’è da capire come. Preparando tutto l’incartamento necessario alla richiesta di ripescaggio o ripartire dalla quinta serie? Di sicuro si volterà pagina. Almeno stando alle parole pronunciate dal direttore generale vibonese Danilo Beccaria. Il dg rossoblu non abbandonerà la Vibonese ma solo se al suo fianco resterà il presidente Caffo. Il Re dei liquori ancora non si è pronunciato. Nella testa dei tifosi di Vibo le parole pronunciate all’indomani della retrocessione e soprattutto quelle proferite dopo aver visionato le immagini della sfida tra torrecuso e Rende che ha spedito in Eccellenza la sua squadra. Quel “vogliamo andare fino in fondo” che tiene accesa la fiammella della speranza, ma non scaccia via in maniera definitiva i punti interrogativi. Non bisogna dimenticare, infatti, che il patron della Vibonese nel corso dell’ultima stagione ha annunciato un suo congedo. Se Caffo ritornerà sui suoi passi lo capiremo tra qualche giorno, quando tra i due soci del club di piazza "D’armi" ci sarà un incontro che dovrebbe chiarire le questioni più importanti. Tre le strade tracciate, una quella da scegliere. Ripescaggio in Serie D, ripartenza in Eccellenza o addio.