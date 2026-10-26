La Vibonese ritrova il sorriso e il bottino pieno al termine di una prestazione di carattere, mettendosi alle spalle le amarezze per il pari-beffa subito una settimana fa contro il Gela. Sul campo del Ragusa i rossoblù allungano a sei la striscia di risultati utili consecutivi e compiono un balzo deciso in classifica, arrampicandosi fino al terzo posto a due sole lunghezze dalla vetta. Una vittoria maturata cinismo: andata subito sotto al 2' per via della rete dell'ex Golfo, la squadra di mister Sasà Marra non si è scomposta, ribaltando la contesa con le firme di Piriz, Leonori e Bertolo per il 3-1 finale.

Mister Marra frena i facili entusiasmi: «A Ragusa mai semplice»

Nel post partita il tecnico calabrese ci ha tenuto a sottolineare il valore specifico di questi tre punti, arrivati su un campo tradizionalmente ostico: «A dispetto del risultato non è stato assolutamente facile, perché il Ragusa in casa è una squadra ostica e che si trasforma. Non dimentichiamo che qui ha pareggiato la Nissa in una gara del tutto simile a questa. Loro stanno attraversando un momento di difficoltà, ma in rosa hanno giocatori di grandissima qualità come Golfo, Benassi e Capone, soltanto per citarne alcuni».

Lotta, giovani e risposte sul campo

La vittoria assume un peso specifico ancora maggiore se si considera l'emergenza infortuni che ha costretto il tecnico a varare un undici iniziale inedito. Risposte eccellenti sono arrivate sia dal punto di vista caratteriale che su quello dell'agonismo in una gara battagliata dal primo all'ultimo minuto: «È stata una bella battaglia anche perché il terreno di gioco non ci consentiva di fare determinate giocate. Ci sono stati tantissimi duelli individuali e sono davvero contento della prestazione dei giovani e di chiunque sia sceso in campo. Sono stati tutti brillanti, bravi prima a rimetterla in parità e poi a canalizzarla sui binari giusti».

Il valore della rosa: «Da me non esistono riserve»

In chiusura mister Marra ha voluto ribadire con forza la centralità di ogni singolo elemento all'interno del suo spogliatoio, scacciando con decisione qualsiasi etichetta legata a presunte "seconde linee": «Ho sempre detto chiaramente ai miei giocatori che a turno giocheranno tutti e ognuno farà parte integrante di questo percorso. Per esempio, dopo quattro tribune consecutive Augustin Leonori è sceso in campo da titolare realizzando sia il gol che l'assist. Stessa identica cosa per Piriz, che ha trovato anche lui la via della rete. Questa è la dimostrazione della forza e dell'unità di questo gruppo».