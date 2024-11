A poche ore dall'esordio in campionato, il club rossoblu ha ufficializzato il giovane portiere proveniente dal Roccasecca

VIBO VALENTIA - Si sta allenando da qualche giorno con la Vibonese, ha già apposto la propria firma sul cartellino e domenica scorsa, in occasione della partita di coppa con il Polistena, si è anche accomodato in panchina. Stiamo parlando di Maurizio Carlino giovane portiere classe ’96, neo acquisto della squadra rossoblù. Fra i pali, pertanto, si punta sui giovani ed in aggiunta a Mattia Ferigo, classe ’96, ecco un altro numero uno giovanissimo, tutto da scoprire, da far crescere e valorizzare. Anche lui è stato così affidato alle sapienti mani di Salvatore Periti, preparatore dei portieri della Vibonese, chiamato a valorizzare le qualità di entrambi i pipelet rossoblu.