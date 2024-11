Ma la società rossoblu resta fiduciosa sull'altro ricorso al Tfn con udienza fissata per venerdì

Il primo round per la riammissione in Serie C è andato male. Ma la Vibonese non molla la presa e sul ritorno tra i professionisti si aggrappa al Tribunale Federale Nazionale. All'organo di giustizia il club di via Piazza D'Armi ha chiesto la riammissione in terza serie al posto del Messina, reo, secondo i massimi dirigenti rossoblu, di non aver rispettato le regole imposte dal regolamento. Venerdì l'udienza.





Ecco la motivazione del Collegio di Garanzia del Coni

Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal presidente Franco Frattini, ha assunto le determinazioni che seguono:

"Ha dichiarato inammissibili i ricorsi iscritti al R.G. n. 72/2017, n. 73/2017 e n. 75/2017 presentati, rispettivamente, in datat6 e 7 luglio 2017 dalle società. F. C. Forlì S.r.l, U.S. Vibonese Calcio S.r.l. e S.S. Racing Club Roma s.r.l. contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con notifica effettuata anche nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), aventi ad oggetto l’impugnazione della comunicazione di diniego all'accesso agli atti ad esse opposta da parte della Lega Pro"