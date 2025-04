Altra batosta per la Vibonese che, nella trentesima giornata del campionato di Serie D (girone I) cede in casa anche contro il Licata e mette davvero a rischio i play off. La compagine rossoblù allunga a oltre due mesi l'astinenza di vittorie casalinghe e adesso il quinto posto (l'ultimo utile per disputare i play off) è appeso a un filo con la Nissa che è a un solo punto. Primo tempo in cui la Vibonese ha tentato costantemente la giocata ma non è riuscita ad affondare il colpo, mentre a inizio ripresa arriva la doccia fredda firmata da Maimone. Inutile il forcing finale dei rossoblù.

Rabbia e rammarico

Sicuramente rammaricato e arrabbiato il tecnico Michele Facciolo, e lo si evince dalle sue parole nella conferenza stampa post partita: «Brutto perché perdere una partita dove non subisci un tiro in porta fa male. Adesso bisogna ripartire e cercare di migliorare in quelle situazioni che non abbiamo saputo sfruttare. Nella prima frazione abbiamo creato diverse occasioni, poi abbiamo preso un gol evitabilissimo a causa di una disattenzione collettiva». E ancora: «Come spesso accade nelle gare interne, quando vai sotto poi fai fatica a ribaltarla perché l'avversario si chiude. A questo si deve aggiungere il fatto che subentra un po' di nervosismo e non arriviamo lucidi all'azione, senza dimenticare che calano un po' e energie».

Il tecnico rossoblù ha provato a rivoluzionare l'inerzia del match: «Ho cercato di stravolgere l'assetto tattico nel tentativo di pescare qualche spunto individuale che potesse far saltare la loro difesa. Purtroppo se non mettiamo cattiveria quando arriviamo in area allora è normale che si fa fatica, perché non si possono creare 3 o 4 occasioni e non sfruttarle. Gli alibi stanno a zero, abbiamo perso perché non abbiamo fatto gol e, invece, ne abbiamo subito uno evitabilissimo. Noi abbiamo ancora tre partite da giocare e dovremo di recuperare i punti persi in casa».