E’ la settimana delle riconferme in casa della Vibonese. Il club rossoblu è pronto a rinnovare la fiducia al capitano Cosenza, al difensore Calzolaio ed al jolly argentino Da Dalt

VIBO VALENTIA - Attendendo buone nuove sotto il profilo del ripescaggio in serie D, la Vibonese è pronta a calare i primi colpi di mercato. In caso di rientro nel massimo toreno dilettanti il club rossoblu non vuole farsi trovare impreparato. Più che nuovi tasselli si tratta di conferme. E’ praticamente fatta per la permanenza in maglia rossoblù del capitano Cosimo Cosenza, del difensore Luca Calzolaio e del jolly argentino Franco Da Dalt. Tutti e tre nelle prossime ore torneranno a Vibo Valentia per mettere nero su bianco. L’intesa di massima è stata già raggiunta, ora l’accordo deve solo essere perfezionato. Una formalità per Cosenza, Da Dalt e Calzolaio che hanno giurato fedeltà alla Vibonese. Rimarranno anche nel caso in cui si dovesse partire dall’Eccellenza ed intorno a queste tre pedine Gaetano Di Maria ricostruirà il nuovo mosaico rossoblù. Al contrario di Diego Allegretti ed Andrea Petta. Entrambi hanno detto sì al direttore generale Danilo Beccaria, ma solo ad una condizione: la serie D. Improcrastinabile la ricerca degli under. Riconfermato Chiarello e promossi in prima squadra ben sette under (i cugini Macrì, Cannitello, Germolè, D’Agostino, Vallone e Caterina), va segnalato il ritorno dal prestito di due ’94 Fabio Barreca e Mattia Peschechera. Il primo non sembra più rientrare nei piani della Vibonese. Ha chiesto di essere svincolato e probabilmente verrà accontentato. Sul secondo Caffo e Beccaria sono pronti a scommettere.