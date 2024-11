Il club rossoblu stringe i tempi per chiudere il discorso Ds. Una figura richiesta anche dal nuovo tecnico della Vibonese, Gaetano Di Maria

VIBO VALENTIA - E’ a lavoro su più fronti la Vibonese. Una parte della società rossoblu è impegnata alla produzione dell’intero incartamento necessario alla richiesta di ripescaggio, l’altra parte pensa alla squadra che sarà. Incastonato il tassello relativo all’allenatore, il club di piazza d’armi punta ad inserire tra i dirigenti una figura che faccia da collante tra società ed area tecnica. Caffo e Beccaria cercano un direttore sportivo o un team manager che mastichi calcio e che vada a ricoprire la casella lasciata vacante da Massimo Mariotto. Tanti i nomi accostati al club rossoblù: dall’inarrivabile Salvatore Casapulla, in uscita dalla Cavese, alle piste locali che portano a Giuseppe Misiti, Francesco Ventre e al direttore generale del Montalto Alessandro Pellicori. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un’altra vecchia conoscenza del calcio calabrese, Pasquale Gigliotti, da qualche anno emigrato al Nord ma calabrese doc anche di professione dopo aver guidato l’area tecnica del Catanzaro per due stagioni. Alla Vibonese era già stato accostato un paio di anni fa. Le prossime ore saranno decisive in questo senso. Un direttore sportivo farebbe molto comodo anche al tecnico Gaetano Di Maria che lo ha chiesto espressamente ai due massimi dirigenti rossoblu.