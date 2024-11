Serie D o Eccellenza i colpi saranno comunque di primo livello. Pronti gli ingaggi di Piemontese e Tricarico. Già un giocatore rossoblu il centrocampista Andrea Carrozza, proveniente dal Sambiase

VIBO VALENTIA - Ripescaggio o no? Questo il dilemma a vibo Valentia quartier generale della Vibonese. Nella tarda serata di oggi ogni dubbio sarà scacciato. La Covisod ufficializzerà le squadre ammesse al prossimo campionato nel massimo torneo dilettanti, chiudendo o aprendo di fatto le porte ai ripescaggi. In attesa del verdetto La Vibonese continua ad assestare colpi di mercato importanti. Serie D o Eccellenza per i massimi dirigenti rossoblu non cambia la strategia. Ad un passo gli ingaggi ufficiali di Francesco Piemontese e Andrea Tricarico. È già un giocatore della vibonese a tutti gli effetti, invece, Andrea Carrozza, centrocampista classe ’93 proveniente dal Sambiase. Un tassello che completa di fatto la linea mediana vibonese che può contare anche sui riconfermati Cosimo Cosenza e Franco Da Dalt. A perfezionarla ci penseranno altri tre under. Il primo è di scuola Vibonese, Alessio Macrì, classe ’96, promosso a pieni voti in prima squadra da mister Di Maria. Gli altri due arrivano dagli stage che in questi giorni sono stati effettuati sul manto erboso del “Luigi Razza”. Nel ritiro di Lorica, che prenderà il via domani, risponderanno presente la mezzala bosniaca Harifi, classe ’96 ed Emiliano Cavallaro, classe ’97, punto di forza della Rappresentativa Juniores Campana.