La Vibonese, reduce dalla vittoria per 5-1 di domenica scorsa sul San Luca, si è mossa sul mercato per potenziare la rosa a disposizione di mister Antonio Buscè.

Il club di Pippo Caffo ha infatti comunicato di «aver acquisito le prestazioni sportive di Raoul Mal. Mezzala forte fisicamente, il neo calciatore rossoblù, può vantare un’ottima capacità di inserimento e di dribbling. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, è stato aggregato alla prima squadra con la quale ha disputato due campionati di C. Successivamente il trasferimento alla Pistoiese per altre due stagioni tra i professionisti, categoria in cui complessivamente ha collezionato quasi 100 presenze, per poi passare al Cluj nella serie A rumena. Per lui prima parte di stagione 23/24 tra le fila del Città di Sant’Agata».