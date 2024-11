I due giocatori non faranno parte della Vibonese firmata Gaetano Di Maria. L'attaccante ed il centrocampista, che si stavano allenando con la squadra rossoblu, hanno deciso di aspettare altre offerte e non scendere in Eccellenza

VIBO VALENTIA - Partito stamattina il ritiro della Vibonese. Con il morale sotto i tacchi, per il mancato ripescaggio in serie D, i rossoblu, agli ordini di mister Di Maria si sono dati appuntamento al Luigi razza per poi dirigersi sulle alture di Lorica nella Sila cosentina. Nella località silana, Da Dalt e compagni stazioneranno fino a ferragosto per chiudere la preparazione pre-campionato a Vibo. Già, il prossimo campionato. Obbligatoriamente sarà in Eccellenza. Sfumato il rientro d’ufficio nel massimo torneo dilettanti, torneo in cui la Covisod ha bocciato solo una società, la Giada Maccarese. Condizione che costringerà i rossoblu a ripartire dalla quinta serie con l’obbligo di far bene. Il mercato portato avanti dai dirigenti di via Piazza D’armi va in questa direzione. Purtroppo però la notizia del mancato approdo in D ha fatto saltare le trattative che avrebbero dovuto portare all’ingaggio dell’attaccante ex Montalto Piemontese ed il centrocampista Andrea Tricarico. Entrambi hanno preferito aspettare altre offerte e non scendere di categoria. Resta alto, invece, il pressing sul difensore Luca Calzolaio che ancora non avrebbe sciolto le riserve.