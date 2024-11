La società del presidente Caffo ha convinto il forte difensore a proseguire l’avventura in rossoblu anche in Eccellenza

VIBO VALENTIA - Non solo in campo ma anche sui banchi del calciomercato. Il duello a distanza tra Vibonese e Palmese continua a 360°. E se il club neroverde, solo una settimana fa, ha incastonato due acquisti di primo livello (Mangiapane e Dascoli), il club rossoblu risponde con Luca Calzolaio. Il forte difensore ha deciso di sposare il progetto rossoblu anche in Eccellenza. In fase di precampionato aveva socchiuso la porta al patron Caffo, avrebbe preferito restare in Serie D. Su di lui avevano messo gli occhi prima il Pomigliano e dopo il Noto. Entrambe le trattative, però, non sono andate a buon fine e allora l’ex capitano della Sampdoria ha deciso di accettare l’offerta di Vibo e ripartire dalla quinta serie.