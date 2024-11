La Vibonese bagna il proprio esordio in campionato davanti ai propri tifosi con una sconfitta per mano della neopromossa Sambiase, che passa per 0-1 grazie a un pallonetto, alla mezz'ora del primo tempo, di Ferraro. Una prestazione sicuramente opaca a non completamente da buttare via, anche perché nel primo tempo si è tenuto bene il possesso palla mentre, nella ripresa, i rossoblù hanno cercato di spingere di più per raddrizzare la partita.

Continuare sulla strada intrapresa

Nella conferenza stampa post-partita si è espresso mister Facciolo: «Sicuramente è una sconfitta inaspettata ma ho detto ai ragazzi di stare sereni perché comunque a reazione, soprattutto nel secondo tempo, c'è stata e senza dimenticare la buona mezz'ora del primo tempo. Forse siamo stati precipitosi quando c'era qualche spazio in più, sbagliando la scelta nell'ultimo passaggio, ma abbiamo perso la partita su un errore che ci può anche stare dal momento che Illipronti non ha fatto una parata». E ancora: «Questa è una squadra che è stata costruita per giocare a calcio e sappiamo che incontreremo tante squadre che si metteranno in campo come il Sambiase, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco. La difesa non ha mai sofferto e probabilmente potevamo fare meglio solo negli ultimi dieci minuti del primo tempo».

Migliorare sulla lucidità

Le parole di Facciolo dunque sono chiare e, rispetto alla gara in coppa contro la Reggina e quella d'esordio in campionato contro la Nissa, qualche miglioramento c'è stato: «La squadra, per circa ottanta minuti, è stata padrona del campo, poi è chiaro che quando si cerca di alzare palla e baricentro, a trarne vantaggio è l'avversario. Noi comunque dobbiamo continuare su questo percorso che sicuramente porterà a dei risultati. Cercheremo inoltre di migliorare sulla lucidità durante le situazioni offensive che si vanno a creare. Questo è il mio credo e, lo ribadisco anche dopo questa sconfitta, questa squadra arriverà dove deve arrivare».