Il 'golden boy' vibonese ha chiesto ed ottenuto di essere svincolato. Stesso destino, probabilmente, per il portiere ma solo dietro compenso

VIBO VALENTIA - Primi saluti in casa della Vibonese. Andrea Saturno non è più un giocatore del club rossoblu. Ha chiesto ed ottenuto di essere svincolato per sistemarsi altrove. Saturno era appena rientrato dal prestito al Sambiase dove nell’ultima stagione era riuscito a riscattarsi e a rilanciarsi segnando quindici gol nel campionato di Eccellenza. Il suo destino è ancora incerto. Proprio come quello della Vibonese, vicina al ripescaggio, ma formalmente ancora in quinta serie. Insieme a Saturno, pronto a lasciare Vibo anche Mattia Peschechera ma solo dietro un lauto compenso. Il club rossoblù avrebbe individuato in Giuseppe Bonvissuto, classe ’95, scuola Trapani, il sostituto. Trattativa in corso, ma non ancora conclusa. Intanto sono slittate all’inizio del ritiro pre-campionato le firme di Cosimo Cosenza e Luca Calzolaio. Nulla di preoccupante. Sia il capitano che il difensore hanno raggiunto l’intesa economica e adesso devono solo mettere nero su bianco. Lo faranno appena rientreranno in Calabria. Fazzoletto di terra in cui ha già rimesso piede Franco Da Dalta. La firma sul rinnovo del jolly argentino è già in calce.