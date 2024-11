Esordio al “Marzano” per i ragazzi di mister Galioto. Le formazioni Under 17 e 15, invece, impegnate in trasferta

Sarà il manto in erba sintetica del ”Marzano” di Vibo Marina a ospitare la prima uscita stagionale della formazione Berretti della Vibonese. Sabato infatti inizia la prima giornata di un torneo nazionale che interessa tutte le partecipanti alla Serie C, suddivise in sei raggruppamenti. La Vibonese allenata quest’anno da Claudio Galioto si trova nel girone F, che comprende anche Avellino, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Paganese, Reggina, Rende e Sicula Leonzio. Un girone da 10 squadre, insomma, con gare di andata e ritorno. Sabato, come si diceva, esordio assoluto in casa contro il Catania e, nel turno successivo, trasferta a Reggio Calabria.

Con il “Luigi Razza” impegnato per ospitare la sfida di Serie C fra il Rende e il Teramo, sarà pertanto il “Marzano” la sede del debutto dei ragazzi di Galioto. Si scenderà in campo alle 15,00. Si sono invece già disputati due turni negli altri tornei nazionali riservati al Settore giovanile. Stiamo parlando di Under 17 e Under 15, dove per entrambe le formazioni della Vibonese sono arrivati un pareggio e una sconfitta.

Partiamo dall’Under 17: la squadra è allenata anche quest’anno da mister Addesi. Al debutto pesante sconfitta (6-0) a Catania. Nella seconda giornata 1-1 con il Monopoli.

Per l’Under 15 di Ciccio Cosentino, invece, 0-2 a Catania e rocambolesco 3-3 con il Monopoli. Per entrambi i campionati è previsto lo stesso calendario, per cui domenica le due formazioni della Vibonese saranno impegnate entrambe in trasferta a Bisceglie.