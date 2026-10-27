La Vibonese continua a correre e non intende fermarsi. Il successo conquistato sul campo del Ragusa nella nona giornata del campionato di Serie D (Girone I) conferma l'ottimo stato di forma della compagine rossoblù, arrivata al suo sesto risultato utile consecutivo. Una vittoria pesante che proietta gli uomini di mister Sasà Marra al terzo posto in classifica, a due sole lunghezze dalla cima, riaccendendo l'entusiasmo di tutta la piazza.

Gli ospiti

Del momento d'oro della squadra e delle prospettive per il prosieguo della stagione si parlerà approfonditamente nella prossima puntata di “Pianeta Rossoblù”, il format di LaC TV interamente dedicato al club di Vibo Valentia e condotto dal giornalista Vincenzo Primerano.

L'appuntamento è fissato per questo martedì su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre. Ospiti d'eccezione negli studi saranno i due portieri della rosa rossoblù, Luca De Simone e Daniel Musardo, pronti a raccontare il clima che si respira nello spogliatoio e il lavoro quotidiano a difesa della porta della Vibonese.