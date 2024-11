Ad attendere i rossoblù l'ex Renato Mancini che all'andata riservò uno scherzetto alla truppa di Gaetano Di Maria

VIBO VALENTIA - Dietro le spalle l’allenamento contro il Corigliano, davanti agli occhi la sfida, insidiosa, probabilmente decisiva in chiave play off, contro il Sersale. Un gruppo, quello catanzarese, che già all'andata mise in difficoltà la truppa rossoblù, riuscendo a strappare un pari all'ultimo secondo al "Luigi Razza". Una gara che, nonostante alcune decisioni arbitrali discutibili, mise in mostra le qualità dei catanzaresi, diretti con grande sagacia tattica da Renato Mancini. Già ex giocatore ed allenatore della Vibonese. Sessantuno le presenze in campo con la maglia rossoblù tra il 2000 ed il 2002. Più recente il suo passato alla direzione dei giovanissimi nazionali e come vice di Alfonso Ammirata, nell'anno dell’amarissima retrocessione dalla Lega Pro.



Tornando al presente. Contro il Sersale, mister Di Maria spera di recuperare in extremis il fantasista Garat, rimasto ai box per noie muscolari. Più lunghi i tempi, invece, per il difensore Certomà che continua il lavoro di recupero dalla pubalgia. L’obiettivo dello staff medico rossoblù è quello di rimetterlo in piedi per i play off. A tre gare dal termine sarà fondamentale mantenere la seconda posizione in classifica. ecco perché la sfida contro il Sersale potrebbe essere decisiva.