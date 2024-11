Più di 2000 i tifosi di Vibo Valentia. Un’intera città sosterrà i rossoblu nella partita che mette in palio la Serie C

Duemilacentocinquanta biglietti venduti. Undici autobus. 6 pulmini. Svariate auto private. Numeri da esodo. Da invasione. Da conquista. La parola più importante ma meno pronunciata dai tifosi vibonesi. La scaramanzia è d’obbligo a poche ore dalla partita dell’anno. La gara della vita. La finalissima. Lo spareggio. Chiamatela come volete. La sostanza non cambia. L’attesa è finita. Adesso conta solo il campo. La Serie C è ad un passo. A novanta minuti più recupero. Allo Stadio Granillo Vibonese e Troina si giocano la Serie C. Fischio d’inizio alle ore 16:00.