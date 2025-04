Il tecnico dei lupi rossoblù in conferenza stampa: «La Serie B non è un campionato mediocre, ma se siamo in fondo la colpa è nostra. Out Garritano e Martino per domani»

Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra i suoi uomini ed il Bari che si giocherà al “San Vito – Marulla”.

Le parole di Alvini prima di Cosenza-Bari

«Bisogna chiudere il campionato con dignità. C’è poco da dire. C’è da fare una partita importante domani e dare il massimo. La Serie B è un campionato equilibrato. In fondo ci sono squadre come Samp e Salernitana partite con ambizioni diverse. Per me non è un campionato mediocre. La differenza la fanno i dettagli. Noi siamo laggiù perché abbiamo commesso tanti errori. Questo è chiaro. La responsabilità di questa situazione è di tutti. Domani abbiamo il dovere di metterci la massima professionalità.

Faccio fatica ad essere qui. Ma il mio ruolo mi impone di esserci. Per il rispetto che ho per me, ma anche per voi. Il ritiro? E’ venuto il Presidente all’allenamento a spronarci ed a parlarci. Lì la squadra ha espresso la volontà di andare in ritiro e Guarascio ha acconsentito.

C’è da apprezzare che l’idea – spiega Alvini – sia venuta ai calciatori. Formazione? Giocheranno coloro i quali ritengo i migliori per la partita di domani. Le scelte sono quelle. Mancherà Garritano per il problema al polpaccio. Out anche Martino. Ci sarà da valutare un altro calciatore, ma per il resto gli altri sono tutti a disposizione. Vettorel? E’ un buon portiere ma non credo che domani andremo a cambiare. Un’opinione sulla stagione? Ne parleremo a tempo debito. Per ora pensiamo a domani. Abbiamo voglia di riscattare il secondo tempo di Salerno».