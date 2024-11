La prima conferenza stampa della stagione di mister Rosario Pergolizzi si svolge in un clima tutt’altro che sereno. Lo scontro tra i tifosi e la dirigenza, rea di star gestendo male su tanti fronti – dal caro biglietti al calciomercato, passando per i lavori in corso in Curva Sud, che determinano la chiusura della stessa – sta alimentando il malcontento dell’ambiente alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Vibonese e a poco più di una settimana dall’inizio del campionato.

Le parole di mister Pergolizzi

«Noi dobbiamo preparare la partita contro la Vibonese e dobbiamo pensare a giocare a calcio ma è anche giusto che mi esprima sulla situazione. Il calcio è fatto anche dai tifosi, con la propria curva, ed è importante che ci sia unione tra tutte le componenti. Credo che senza il tifo non possa esistere il calcio ma credo anche che ognuno di noi debba rispettare il proprio ruolo». Parole che vanno incontro alla tifoseria ma che, al tempo stesso, spingono quest’ultima a collaborare e a continuare a spingere la squadra.

Si esprime così, invece, sulla preparazione della partita e sul ruolo dei più anziani: «Sarei contento se riuscissimo a fare un 1020% di ciò che abbiamo preparato in questo mese, che è stato molto intenso. Non possiamo essere al 100% fisicamente ma dobbiamo esserlo mentalmente. Bisogna saper fare le cose più semplici, che alla fine sono le più difficili. In questo momento mi aspetto che i più esperti possano dare qualcosa di più al di fuori dal campo, in modo da dare anche a loro un futuro diverso».

Pergolizzi ha più volte parlato di tempo e pazienza nella preseason, ma cosa intende? «Pazienza significa avere tranquillità di andare a giocare le partite, poi il tempo non lo abbiamo quando devi giocare per i tre punti. Tutte le partite sono importanti, compresa quella di domani. Non possiamo permetterci di pensare troppo a quello che accade fuori da noi».

Parole rispettose nei confronti della Vibonese: «Non è giusto stilare ora una griglia di partenza, ci vuole rispetto e umiltà consapevoli di ciò che possiamo fare».

Sulla rosa a disposizione: «Al momento nessun giocatore è in arrivo ma ho totale fiducia negli uomini che ho. Abbiamo degli under non meno bravi rispetto agli altri, sono giovani che si impegnano e che vogliono migliorarsi».