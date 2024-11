Arriveranno forse oggi le motivazioni della sentenza d’appello che ha riportato la Vigor in serie D. Con queste potrebbe essere ripetuto il ricorso e sperare ancora nella Lega Pro

Potrebbero essere depositate oggi le motivazioni della sentenza d’appello che ha condannato la Vigor Lamezia a retrocedere in serie d dopo lo scandalo sul calcio scommesse e l’operazione Dirty Soccer. Non un semplice adempimento ma qualcosa di più il deposito delle motivazioni che hanno portato a rovesciare la sentenza di primo grado, visto che proprio la mancanza di queste ha fatto sì che il Coni rigettasse il ricorso avanzato dalla società di via Marconi.

Intanto, ieri la squadra non è scesa in campo. Secondo il calendario avrebbe dovuto affrontare in casa, al D’Ippolito, la Frattese, ma il match è stato sospeso, così come quelli che vedono protagonisti Torres, Messina e Pro Patria.

E’ una sorta di limbo quello che sta vivendo la squadra lametina e con lei anche i tifosi. Iscritta al campionato di serie D, non ha perso la speranza di riuscire a rientrare in quello di Lega Pro. Se le motivazioni della sentenza d’appello dovessero arrivare immediato ci sarebbe il nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che stavolta sarebbe costretto a dare il verdetto definitivo sulla vicenda.