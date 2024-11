All'andata i lametini ci riuscirono battendo i lucani per 1-0

VIGOR LAMEZIA (CZ) - La testa sgombra da ogni pensiero. L’obiettivo stagionale già in tasca. Con questo spirito la Vigor Lamezia è pronta a partire per la trasferta di Matera, dove domani scenderà in campo contro la formazione locale di Gaetano Auteri. Un gruppo che vuole dare continuità al momento positivo vissuto in campionato. Due i successi di fila, cinque nelle ultime sei partite. Un ruolino di marcia che ha spinto i lucani in piena zona play off. In casa è praticamente imbattibile ma contro le calabresi, e con la Vigor in particolar modo, è andata sempre in difficoltà. In coppa ha dovuto sudare le classiche sette camice per battere i vigorini, in campionato ha subito una sconfitta nel match d’andata. Insomma un sfida che promette scintille ma che dovrà fare a meno di alcuni degli uomini più rappresentativi, da una parte e dall’altra. Nel Matera mancheranno i difensori Mucciante e D’Aiello, mentre nella Vigor Lamezia assenti Malerba e soprattutto Improta. Assenze che costringeranno mister Alessandro Erra a variare qualcosa in campo rispetto a sette giorni fa. Al "XXI Settembre" si parte alle 15:00. Il match sarà diretto dal fischietto aretino Giosuè Mauro D’Apice.