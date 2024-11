La società biancoverde spera di ricevere l'ok definitivo entro venerdì per poter disputare la prima gara casalinga contro il Savoia davanti al proprio pubblico

LAMEZIA TERME (CZ) - C’è solo un pensiero fisso a Lamezia terme, quartier generale della Vigor. No, il salto in B, a queste latitudini non c’entra nulla, almeno non quello d’ufficio. Più bello conquistarlo sul campo, magari non quest’anno, ma di sicuro il gruppo di Erra ci proverà fino alla fine, nonostante il divario con le corazzate del girone sia evidente. Si punta a far bene soprattutto davanti a propri tifosi nella piana a strisce biancoverdi. Ma c’è solo un piccolo problema. Al momento la Vigor non ha un campo agibile per disputare le gare casalinghe, nella propria città. Una situazione che ha caratterizzato l’estate vigorina. Una corsa contro il tempo per rendere adeguato alle nuove normative di terza serie il D’Ippolito. Quella appena iniziata è la settimana decisiva in questo senso. Ieri sono arrivate le prime buone notizie per il club del presidente Arpaia. Favorevole il parere della commissione di agibilità sui sistemi di video sorveglianza e pre-filtraggio spettatori. Entro venerdì, quando a Lamezia si riunirà nuovamente la commissione, dovrà essere completato il sistema di sicurezza e modificati alcuni lavori in generale. Contestualmente la società di via Marconi dovrà inviare tutta la documentazione alla commissione criteri infrastrutturali della Federazione per ricevere il via libera definitivo al D’Ippolito e scongiurare l’emigrazione al Granillo di Reggio Calabria per la prima sfida interna contro il Savoia prevista per il 6 settembre. (ab)