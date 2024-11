Il tecnico biancoverde ringrazia il collega Massimo Costantino e punta a conquistare anche l'altra parte di Lamezia Terme, dopo le due stagioni e mezza alla guida del Sambiase

LAMEZIA TERME - Alessandro Erra si presenta. Lo fa ufficialmente davanti a tifosi, stampa ed addetti ai lavori. Ormai anche la carta dice che sarà lui a guidare la Vigor Lamezia nel prossimo campionato di Lega Pro Unica. Un obiettivo raggiunto dal suo predecessore, Massimo Costantino, al quale Erra ha dedicato le sue prime parole: "Ho chiamato Massimo, ci siamo visti e abbiamo parlato. Lo conosco da tempo e lo stimo come persona e come allenatore. Mi sono sentito in obbligo di ringraziarlo e salutarlo". Costantino è preso come esempio anche dal Ds lametino Fabrizio Maglia : "L'opportunità che oggi diamo ad Alessandro è la stessa opportunità che 4 anni fa abbiamo dato a Massimo quando più storcevano il muso perché Costantino non aveva alcuna esperienza in categoria. Quella è stata una scommessa vinta e siamo convinti che vinceremo anche questa"

La scommessa. Il quarantunenne salernitano vola tra i professionisti dopo 7 anni di serie D: "Sono consapevole che questa per me è una grandissima opportunità e so di avere anche grandi responsabilità. So cosa mi aspetta però sono pronto, è una sfida per me affascinante ma non mi sento emozionato o impaurito all'idea di andare a giocare in campi come Ascoli, Caserta, Salerno o Foggia perché li ho calcati da giocatore e non mi spaventano. Negli ultimi sette anni ho fatto una buona palestra in serie D e ora mi sento pronto".

Il ritorno a Lamezia. Un ritorno a Lamezia per l'ex difensore di Ascoli, Martina Franca, Crotone e Foggia, dopo l'esperienza alla guida dei cugini giallorossi del Sambiase: "Quando sono andato via da Lamezia due anni fa sentivo in cuor mio che non si trattava di un addio. Sono tornato altre volte e ho sempre sentito che sarei tornato per allenare prima o poi". Questa volta torna però sulla sponda opposta della città: "Il mio obiettivo è quello di andare avanti nonostante lo scetticismo che probabilmente incontrerò. Sono una persona leale e concreta e sono convinto che con il tempo mi farò volere bene anche a Nicastro".

L'invito ai tifosi. A conclusione dell'incontro con la stampa Erra ha invitato i tifosi a stare vicini alla squadra: "Criticateci quando vinceremo, ma stateci vicino e sosteneteci quando perderemo e saremo in difficoltà".