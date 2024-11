Manca solo l'ufficialità, ma, salvo clamorosi sviluppi, l'ex trainer del Sambiase sarà il tecnico della squadra biancoverde nel prossimo torneo di Lega Pro Unica

LAMEZIA TERME - La Vigor Lamezia ha scelto. O quasi. Manca solo l’ufficialità ma il nuovo tecnico della Vigor Lamezia sarà Alessandro Erra. L’ex allenatore di Sambiase e Gelbison ha superato la concorrenza. Anche quella spietata di Federico Giunti, sponsorizzato dal Parma, club, come sappiamo parecchio in sintonia con la società di via Marconi.