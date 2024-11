Al “Renda” di Sambiase con un solo obiettivo: riscattare la pesante sconfitta di Sersale. Non ci sono alternative per la Vigor Lamezia in occasione della seconda giornata. Non potendo disporre del proprio stadio, si scende in campo a Sambiase contro il Corigliano e si va a caccia della vittoria. Da capire solo se la formazione ospite si presenterà, visto che finora ha disertato tutti gli incontri ufficiali. Un eventuale nuovo forfait comporterebbe l’esclusione del Corigliano dal campionato.



Nell’Alto Tirreno cosentino ci sarà il debutto interno dello Scalea. La squadra di Saverio Gregorace attende la Bovalinese, dopo aver conquistato un punto sofferto in casa della Morrone.

Quest’ultima formazione andrà invece a rendere visita al Soriano, che si affida alle reti di Dezaie di Joao Lopes per conquistare la prima vittoria casalinga in campionato.





A caccia del riscatto il Boca Nuova Melito. L’undici di mister Lafacegiocherà a Monasterace contro la Stilese e dovrà mostrare maggiore cinismo sotto porta, contrariamente a quanto accaduto in occasione del derby con la Reggiomediterranea.





E sarà proprio la Reggiomed a disputare il match più interessante della seconda giornata, ospitando quel Sambiase che ha esordito con una bella vittoria fra le mura amiche firmata da Lazzarini e Mascaro e che non fa mistero di disputare un torneo di alta classifica.





Il Sersale, dopo aver steso al Vigor, prova a concedere in bis al Tarsitano contro la Paolana, mentre il Belvedere andrà a Locri con l’obiettivo di strappare almeno un punto. Ma gli amaranto di casa sono favoriti contro gli ex Le Piane e Franza.





Completano la giornata il derby fra l’Isola Capo Rizzuto e il Cotronei e la sfida fra la Palmese e il Gallico Catona.