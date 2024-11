Quando si tornerà a giocare, la Vigor Lamezia dovrà farsi trovare più attenta e più incisiva negli appuntamenti esterni. In campionato, per i lametini, due trasferte e appena un punto conquistato.

Avvio da dimenticare in casa del Sersale, con quattro reti subite in meno di un’ora, e poi, nella recente partita di Paola, ecco un altro pareggio che lascia l’amaro in bocca, anche se la squadra ha dovuto giocare per quasi tutto l’incontro in dieci, per via del cartellino rosso al rientrante Franchino al 13° del primo tempo.

Nonostante l’inferiorità numerica, Russo ha saputo capitalizzare un assist di Foderaro e nella ripresa Voltasio (tiro deviato sul palo) e Zuppardo (palla alta da buona posizione) hanno sfiorato il raddoppio.

Gol mangiato, gol subito. Il pari della Paolana è arrivato sugli sviluppi di una palla inattiva. È stato Poltero a castigare la retroguardia lametina, nell’occasione fattasi trovare impreparata.

La Vigor va alla sosta forzata con un punto che non può soddisfare. La squadra si trova a 8 punti di distanza dalla prima posizione, ma assieme alla Paolana, al Boca Nuova Melito, al Gallico Catona e alla Bovalinese ha giocato 4 partite. Ai lametini, tra l’altro, sono stati tolti i tre punti conquistati contro il Corigliano, per via del ritiro di quest’ultima squadra dal campionato.