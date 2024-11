L'attaccante dei biancoverdi ha fatto il punto in vista della sfida casalinga di domenica contro i vibonesi: «Ci aspetta una gara difficile»

Domenica 28 gennaio, lo Stadio “Guido D’Ippolito” aprirà le porte a Vigor Lamezia e Soriano per la gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Dopo due impegni esterni sul campo della Morrone (0-2) e della Palmese (0-4), i biancoverdi tornano di scena davanti al proprio pubblico.

Un ottimo periodo di forma quello della Vigor Lamezia che in sei giornate ha guadagnato ben 16 punti con cinque vittorie e un pareggio (sul campo del Brancaleone la gara è terminata sullo 0-0). L’ultima sconfitta della compagine lametina risale alla dodicesima giornata di campionato – disputata il 10 novembre - in cui i biancoverdi hanno ceduto il passo al Bocale per 1-0.

Una Vigor che sembrava aver perso le certezze con l’esonero di mister Saladino e la fatica a macinare punti e vittorie. Tuttavia, è servito solo un po' di tempo per far crescere e consolidare il feeling con Danilo Fanello (subentrato a Saladino) e ritornare ad essere protagonisti del campionato.

Attualmente, la compagine lametina è la seconda forza del campionato a 8 lunghezze dal Sambiase, prima della classe e con un vantaggio di 4 punti proprio sul Soriano. La sfida di domenica, tra due contendenti in piena corsa play off, si prospetta come uno scontro tra titani.

In occasione di questa delicata gara, è intervenuto ai nostri microfoni l’attaccante biancoverde Alessandro Bernardi. Ecco le sue parole: «Domenica ci aspetta una gara difficile contro una squadra ben organizzata che non a caso si trova nella parte alta della classifica, sicuramente la motivazione e il fattore campo possono fare la differenza».

L'esperto attaccante biancoverde ha parlato anche dell'avvio di campionato a rilento e della finestra di mercato invernale: «Il girone di andata, purtroppo, non sempre è andato come volevamo – aggiunge Bernardi – ma a dicembre è stato fatto un buon mercato e la squadra risulta più al completo».

E sul futuro Bernardi ha le idee chiare: «Per quanto riguarda la vetta della classifica – prosegue – siamo consapevoli che 8 punti da recuperare sono tanti ma cercheremo di fare il massimo pensando partita dopo partita. La squadra è molto carica – afferma in conclusione - e sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni».