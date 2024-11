Contro il Savoia la squadra biancoverde potrà abbracciare il suo pubblico. Scongiurato il trasferimento al ‘Granillo’ di Reggio Calabria. La Lega da il via libero all’uso dell’impianto

LAMEZIA TERME (CZ) – Vigor Lamezia-Savoia potrà essere disputata al “Guido D’Ippolito”. C’è l’ok definitivo della Lega all’uso dell’impianto lametino. La Vigor potrà, quindi, abbracciare il suo pubblico fin dalla prima gara casalinga contro il Savoia. Match in programma sabato alle 14:30. Scongiurato, pertanto, il trasferimento al "Granillo" di Reggio Calabria.

Il comunicato ufficiale. La Lega ha preso atto, in data 29 Agosto 2014, che la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. ha accolto l’istanza presentata dalla società Vigor Lamezia S.r.l. per l’utilizzazione dello Stadio Comunale “G. D’Ippolito” di Lamezia Terme. Pertanto a decorrere dalla data sopra indicata la società Vigor Lamezia S.r.l., a modifica di cui al Com. Uff. n. 7/DIV del 27.8.2014, disputerà le proprie gare interne sullo Stadio Comunale “G. D’Ippolito”, Lamezia Terme. Si rende noto, conseguentemente, che la gara Vigor Lamezia – Savoia SABATO 6 SETTEMBRE 2014, verrà disputata nello Stadio Comunale “G. D’ippolito”, Lamezia Terme, con inizio alle ore 14,30. (ab)