Non c'è pace in casa Vigor Lamezia. Ieri i bianco verdi sono stati deferiti dalla Covisoc. Intanto, entro il 23 settembre è atteso l'esito del ricorso.

Continua ad essere un percorso di luci ed ombre quello della Vigor Lamezia. Da un lato ieri il giubilo per il ricorso contro la sentenza di secondo grado presentato al Coni e ammesso, dall’altro la notizia di un nuovo deferimento. A bacchettare i bianco verdi stavolta è il Procuratore Federale che ha deferito la squadra al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a seguito di una segnalazione della Covisoc.

La «Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio professionistiche», a cui è delegata la funzione di controllo sull'equilibrio finanziario dei club, ha puntato anche altre società di Lega Pro. Si tratta di Martina Franca, Ischia, Paganese e Lupa Castelli.

Manca la motivazione ufficiale del deferimento, ma l’ipotesi più verosimile è il ritardo con cui è stata presentata la richiesta di fidejussione al momento della iscrizione della squadra al campionato di Lega Pro.

Intanto, gli occhi rimangono puntati sul Coni, in attesa della sentenza d’appello che dovrebbe arrivare entro il 23 settembre.